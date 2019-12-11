Небензя: отказ КНДР от ядерного оружия возможен только через укрепление мер доверия

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Путь к денуклеаризации КНДР должен лежать не через санкции, а через укрепление мер доверия. Об этом заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР.

"Санкции не заменят собой дипломатию. Нельзя договориться, не предлагая ничего взамен", - подчеркнул он. "Мы неоднократно говорили, что путь к денуклеаризации не только КНДР, но и всего Корейского полуострова, должен начинаться с укрепления мер доверия", - добавил высокопоставленный дипломат.

Небензя подтвердил, что "наличие у КНДР ракетно-ядерной программы неприемлемо". "Однако можно ли рассчитывать на прогресс, когда Пхеньян призывают безоговорочно выполнить все выдвигаемые условия под обещания будущих благ?" - обратился он к коллегам в Совбезе.