Путин в День Конституции встретится с судьями Конституционного суда

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с судьями Конституционного суда (КС) РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"12 декабря состоится традиционная встреча главы государства с судьями Конституционного суда Российской Федерации, приуроченная к отмечаемому в этот день государственному празднику - Дню Конституции России", - говорится в сообщении.

Конституционный суд - судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Он состоит из 19 судей, назначаемых на должность Советом Федерации по представлению президента РФ. Председателем КС с 2003 года является Валерий Зорькин (он же возглавлял Конституционный суд в 1991-1993 годах).

Путин, являющийся по должности гарантом Конституции РФ, каждый год в декабре встречается с судьями КС. В прошлом году такое общение состоялось в рамках торжественного приема в Кремле по случаю 25-летия основного закона страны. На аналогичной встрече 12 декабря 2017 года Путин отметил, что Конституционный суд занимает особое место в судебной системе России. "Вы оберегаете конституционные устои государства, стоите на страже основополагающих прав, свобод граждан, вносите весомый вклад в совершенствование законодательства и своими решениями во многом задаете вектор правового развития страны", - обратился президент к судьям, добавив, что благодаря их работе культура законотворчества в РФ за последние годы стала более зрелой.

Ныне действующий основной закон был принят в России на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. С 2005 года День Конституции, хоть и относится к числу памятных дат России, не является официальным выходным.