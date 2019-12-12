Захарова: РФ надеется, что Ирак сумеет предотвратить возникновение вакуума власти

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Ирак сможет в установленные сроки определить кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время президентом страны ведутся активные консультации с основными парламентскими блоками по кандидатуре нового главы кабинета министров, - сказала она. - Мы рассчитываем, что по их итогам удастся в отведенные Конституцией Ирака сроки выйти на консенсусное решение и, собственно говоря, тем самым не допустить возникновения вакуума власти. Он опасен. Опасен обострением внутриполитического кризиса".

Захарова подчеркнула, что Россия поддерживает действия иракских властей, направленные на налаживание национального инклюзивного диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп населения, а также запуск социально-экономических преобразований.

Внутриполитические вопросы должны решаться исключительно самими гражданами Ирака без вмешательства извне, отметила дипломат. "Мы надеемся, что иракский народ, к сожалению, который мы теперь уже по праву называем многострадальным, не окажется в очередной раз заложником чьих-то политических игр и амбиций извне, а Ирак не превратится в арену по сведению счетов между внешними игроками", - добавила Захарова.

Через три дня истекает срок, отведенный по конституции для определения кандидата на пост главы правительства вместо ушедшего в отставку 30 ноября Аделя Абдель Махди. Претендента на эту должность до сих пор нет. Две из трех основных фракций в парламенте, занимающих первые позиции по числу депутатов, отказались от участия в данном процессе.

В центре Багдада продолжаются многотысячные митинги, участники которых добиваются скорейшего формирования нового правительства, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Протестующие отказываются расходиться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.