{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД: инициатива сенаторов США о признании РФ "спонсором терроризма" не поддается логике

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это "называется одним глобальным словом: русофобская политика в собственных конъюнктурных даже не интересах, а целях"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Русофобская инициатива сенаторов США о возможности признания РФ "спонсором терроризма" не поддается ни анализу, ни логике. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все, что творится в Конгрессе и Сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России. Это не поддается ни анализу, ни логике. Это называется одним глобальным словом: русофобская политика в собственных конъюнктурных даже не интересах, а целях", - сказала она.

"Я не увязываю это решение с визитом главы российского министерства иностранных дел [Сергея Лаврова] в Вашингтон. Министр иностранных дел РФ проводил переговоры с госсекретарем [США Майклом Помпео] и встречу с президентом [США Дональдом Трампом]", - добавила Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Захарова: сообщения о подготовке Киевом изменений в минские соглашения вызывают удивление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС