Захарова: состояние "здоровья" НАТО вызывает все больше вопросов у России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Определение России в качестве одной из главных угроз для стран НАТО, прозвучавшее на саммите Североатлантического альянса в Лондоне, вызывает все больше вопросов к состоянию "здоровья" организации. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что саммит государств НАТО состоялся 3-4 декабря и был приурочен к 70-летию альянса. "Казалось бы, юбилейное мероприятие может стать хорошей возможностью критически взглянуть на содеянное, задуматься о соответствии целей и задач Североатлантического альянса современной геополитической ситуации и осмыслить отношения с основными партнерами, соседями, другими игроками, поразмышлять о перспективах. Но, как мы знаем, поразмышлять можно, когда есть чем", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что НАТО по итогам встречи "вновь на первый план вывела некую вымышленную российскую угрозу" вместо того, чтобы "всерьез заняться поиском ответов на реальные проблемы", которые требуют совместного решения. "В составленном в Лондоне списке [угроз безопасности альянсу] российская угроза идет впереди даже международного терроризма, незаконной миграции и кибервызовов", - сказала она.

"Еще раз хочется сказать, что после этого вопросов о состоянии "здоровья" Североатлантического альянса появляется все больше", - заключила Захарова.

В начале ноября президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Слова французского лидера вызвали критику со стороны других членов блока.

Заявление стран НАТО о контроле над вооружениями

Подтверждение странами НАТО своей приверженности сохранению и укреплению режимов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оставляет впечатление пропагандистской акции, заявила Захарова, комментируя итоги саммита НАТО в Лондоне.

"Подтверждение странами НАТО своей, как они сказали, приверженности сохранению и укреплению режимов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения вообще оставляет впечатление сугубо такой пропагандистской акции, - сказала она. - Объясню почему. Характерно, что сразу же последовала оговорка о необходимости обязательного учета, цитирую, "преобладающей среды безопасности". То есть, по-видимому, это потребовалось, чтобы оправдать действия, которые явно идут вразрез с системой соглашений в указанной области либо прямо ее подрывают".

Дипломат добавила, что "прикрывая свое, так сказать, молчаливое согласие с разрушением Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в альянсе продолжают настаивать и распространять бездоказательные обвинения в адрес России и в принципе уклоняться от встречных шагов в ответ на российские усилия по сохранению предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере".

Саммит НАТО, приуроченный к 70-летию организации, прошел в Лондоне 3-4 декабря. Члены альянса в очередной раз назвали Россию одной из главных угроз своей безопасности и призвали к усилению ее сдерживания и улучшению диалога с ней. Впервые в истории НАТО состоялось обсуждение на высшем уровне угроз со стороны Китая. Саммит утвердил решение Североатлантического совета на уровне глав МИД о признании космоса сферой операционной деятельности НАТО.

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