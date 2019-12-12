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Госдума приняла закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми

Беременных женщин и матерей с детьми будут содержать отдельно от других подозреваемых и обвиняемых

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей беременных женщин и матерей с малолетними детьми. Авторами инициативы выступили сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Данным законом мы устанавливаем санитарную норму не менее 4 квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также вводим порядок содержания беременных женщин и матерей с детьми отдельно от других подозреваемых и обвиняемых", - пояснил журналистам председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он уточнил, что в настоящее время санитарные нормы по размеру площади в камере на человека распространяются на подозреваемых и обвиняемых, но, поскольку дети к данным категориям не относятся, это ухудшает условия содержания матерей с детьми.

"Эта мера гуманная, в первую очередь, по отношению к детям. Улучшение условий содержания для беременных женщин и матерей с детьми и их нахождение отдельно от других подозреваемых и обвиняемых должны также способствовать их исправлению", - уверен парламентарий.

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