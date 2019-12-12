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Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

Звание генерал-лейтенанта юстиции присвоили трем сотрудникам Следственного комитета, еще 11 получили звание - генерал-майор юстиции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено трем сотрудникам Следственного комитета, еще 11 получили первое генеральское звание - генерал-майор юстиции, в их числе старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Александр Лавров, который расследовал уголовные дела в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых и режиссера Кирилла Серебренникова.

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