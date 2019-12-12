Путин назначил новых врио губернаторов Иркутской области и ЕАО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области, - сказал представитель Кремля. - Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым".

В четверг глава государства принял еще одну отставку - губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Президент уже провел встречу с Гольдштейном.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов, с новыми врио глав обоих регионов встретился также председатель российского правительства Дмитрий Медведев.