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МИД РФ: рабочие из КНДР покинут Россию до конца года, согласно резолюции ООН

Директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев не уточнил общее число высылаемых рабочих

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия выполнит в срок резолюцию ООН об экстрадиции северокорейских рабочих, они покинут российскую территорию до конца года. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Мы все резолюции в срок выполняем, - сказал Ильичев. - В процессе [экстрадиции рабочих]. Мы работаем".

Дипломат не уточнил общее число высылаемых рабочих.

Принятая в 2017 году СБ ООН резолюция 2397 предусматривает новые ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от стран выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.

Теги
КНДРРоссияИльичёв, Петр Викторович
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