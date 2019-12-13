МИД РФ: рабочие из КНДР покинут Россию до конца года, согласно резолюции ООН

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия выполнит в срок резолюцию ООН об экстрадиции северокорейских рабочих, они покинут российскую территорию до конца года. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Мы все резолюции в срок выполняем, - сказал Ильичев. - В процессе [экстрадиции рабочих]. Мы работаем".

Дипломат не уточнил общее число высылаемых рабочих.

Принятая в 2017 году СБ ООН резолюция 2397 предусматривает новые ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от стран выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.