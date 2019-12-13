Лавров рассказал, что Чуркин умел отстаивать позиции России, сохраняя уважение партнеров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Постпред России при ООН Виталий Чуркин умел четко отстаивать позиции страны, не теряя при этом уважения партнеров. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации мемуаров Чуркина "Трудности перевода".

"Виталий был ярким, талантливым, ершистым, у него всегда было свое мнение. Он умел отстаивать свои позиции, умел принять удар, никогда не отступал, - отметил министр. - Его уважали, и все мы знаем о его отношениях с западными партнерами, включая Саманту Пауэр, которая о нем немало добрых слов написала".

Глава российского МИД отметил, что минские договоренности были сформированы и единогласно одобрены СБ ООН в том числе благодаря усилиям Виталия Чуркина. "Это важнейшее достижение в этом актуальнейшем сегодня направлении", - указал министр.

"Я уверен, что эта книга будет востребована и учеными, и просто интересующимся внешней политикой международниками. Мы всегда должны помнить об этом человеке, о том, кто останется навсегда в летописях нашей дипломатии", - добавил Лавров.

С 8 апреля 2006 года Виталий Чуркин занимал пост постпреда РФ при ООН. Он умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.