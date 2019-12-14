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Россия и Греция запустили проект по созданию центра информации для Черноморского региона

Проект финансируется из средств российского добровольного взноса в ЧЭС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия и Греция запустили международный проект по созданию центра информации и передовых практик в области Целей устойчивого развития для Черноморского региона. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ по итогам 41-го заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

"Россией и Грецией запущен международный проект по созданию центра информации и передовых практик в области Целей устойчивого развития для Черноморского региона, финансируемый из средств российского добровольного взноса в ЧЭС", - сообщили в дипведомстве.

Заседание СМИД ЧЭС состоялось 13 декабря в Афинах. В нем приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, Сербии, Турции и Украины, наблюдатели и партнеры ЧЭС по секторальному диалогу. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

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