Россия и Греция запустили проект по созданию центра информации для Черноморского региона

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия и Греция запустили международный проект по созданию центра информации и передовых практик в области Целей устойчивого развития для Черноморского региона. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ по итогам 41-го заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

"Россией и Грецией запущен международный проект по созданию центра информации и передовых практик в области Целей устойчивого развития для Черноморского региона, финансируемый из средств российского добровольного взноса в ЧЭС", - сообщили в дипведомстве.

Заседание СМИД ЧЭС состоялось 13 декабря в Афинах. В нем приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, Сербии, Турции и Украины, наблюдатели и партнеры ЧЭС по секторальному диалогу. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.