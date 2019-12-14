{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Съезд "Яблока" выдвинул шесть кандидатов на пост председателя партии

В ближайшее время начнутся дебаты с их участием. Затем делегаты проведут тайное голосование

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе действующий председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, ее заместитель Николай Рыбаков и член федерального политкомитета партии Лев Шлосберг выдвинуты в качестве кандидатов на пост председателя партии. Соответствующее решение принято в субботу на съезде партии, проходящем в Москве.

Кандидатуры Слабуновой, Рыбакова и Шлосберга были выдвинуты федеральным политическим комитетом. Кроме того, в ходе съезда кандидатами на пост выдвинуты председатель ярославского "Яблока", бывший вице-мэр Ярославля Олег Виноградов, председатель московского "Яблока", заместитель председателя партии и член московского "Яблока" Олег Новиков. В ближайшее время начнутся дебаты с участием кандидатов. Затем делегаты проведут тайное голосование.

"В выборах председателя партии "Яблоко" примут участие шесть кандидатов: Эмилия Слабунова, Николай Рыбаков, Лев Шлосберг, Олег Виноградов, я, ваш покорный слуга, и Олег Новиков", - сказал в ходе съезда председатель московского отделения партии Сергей Иваненко.

Делегаты съезда "Яблока" в субботу приняли решение не завершать XXI съезд 15 декабря, как планировалась ранее. Вторая часть съезда пройдет не позднее ноября 2020 года для утверждения возможных изменений в уставе партии.

Таким образом съезд поддержал соответствующее предложение, выдвинутое председателем федерального политкомитета "Яблока" Григорием Явлинским. Ранее он заявил о том, что ко второй части съезда необходимо подготовить пакет предложений по модернизации партии, которые в том числе могут быть внесены в устав.

О партии

Председатель "Яблока" избирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годы "Яблоко" возглавлял Явлинский, с 2008 года по 2015 год - Сергей Митрохин, а с 2015 года по настоящее время председателем партии является Слабунова.

Партия "Яблоко" принимала участие во всех парламентских кампаниях в России, но лишь трижды проходила в Государственную думу - в 1993 году (была создана фракция из 27 депутатов), в 1995 году (46 депутатов) и в 1999 году (21 депутат). Явлинский трижды баллотировался на пост президента РФ - в 1996 году (получил 7,34% голосов избирателей), в 2000 году (5,8%) и в 2018 году (1,05%). Сейчас партия имеет своих представителей в шести региональных парламентах (Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Псковской и Костромской областей, Хабаровского края). В единый день голосования 8 сентября 2019 года "Яблоку" удалось провести трех кандидатов в Мосгордуму и еще одного - в Псковское областное собрание.

Теги
РоссияМитрохин, Сергей СергеевичЯвлинский, Григорий АлексеевичШлосберг, Лев МарковичСлабунова, Эмилия Эдгардовна
Реклама на ТАСС
Матвиенко: просьба Левченко об отставке связана с оценкой собственных действий в Тулуне
Спикер Совета Федерации также назвала назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области правильным выбором
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС