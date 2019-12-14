Съезд "Яблока" выдвинул шесть кандидатов на пост председателя партии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе действующий председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, ее заместитель Николай Рыбаков и член федерального политкомитета партии Лев Шлосберг выдвинуты в качестве кандидатов на пост председателя партии. Соответствующее решение принято в субботу на съезде партии, проходящем в Москве.

Кандидатуры Слабуновой, Рыбакова и Шлосберга были выдвинуты федеральным политическим комитетом. Кроме того, в ходе съезда кандидатами на пост выдвинуты председатель ярославского "Яблока", бывший вице-мэр Ярославля Олег Виноградов, председатель московского "Яблока", заместитель председателя партии и член московского "Яблока" Олег Новиков. В ближайшее время начнутся дебаты с участием кандидатов. Затем делегаты проведут тайное голосование.

"В выборах председателя партии "Яблоко" примут участие шесть кандидатов: Эмилия Слабунова, Николай Рыбаков, Лев Шлосберг, Олег Виноградов, я, ваш покорный слуга, и Олег Новиков", - сказал в ходе съезда председатель московского отделения партии Сергей Иваненко.

Делегаты съезда "Яблока" в субботу приняли решение не завершать XXI съезд 15 декабря, как планировалась ранее. Вторая часть съезда пройдет не позднее ноября 2020 года для утверждения возможных изменений в уставе партии.

Таким образом съезд поддержал соответствующее предложение, выдвинутое председателем федерального политкомитета "Яблока" Григорием Явлинским. Ранее он заявил о том, что ко второй части съезда необходимо подготовить пакет предложений по модернизации партии, которые в том числе могут быть внесены в устав.

О партии

Председатель "Яблока" избирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годы "Яблоко" возглавлял Явлинский, с 2008 года по 2015 год - Сергей Митрохин, а с 2015 года по настоящее время председателем партии является Слабунова.

Партия "Яблоко" принимала участие во всех парламентских кампаниях в России, но лишь трижды проходила в Государственную думу - в 1993 году (была создана фракция из 27 депутатов), в 1995 году (46 депутатов) и в 1999 году (21 депутат). Явлинский трижды баллотировался на пост президента РФ - в 1996 году (получил 7,34% голосов избирателей), в 2000 году (5,8%) и в 2018 году (1,05%). Сейчас партия имеет своих представителей в шести региональных парламентах (Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Псковской и Костромской областей, Хабаровского края). В единый день голосования 8 сентября 2019 года "Яблоку" удалось провести трех кандидатов в Мосгордуму и еще одного - в Псковское областное собрание.