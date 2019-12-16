Путин в разговоре с Меркель отметил важность не допустить обострения в Ливии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы урегулирования ситуации в Ливии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, этой теме лидеры уделили основное внимание.

"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса, - говорится в сообщении. - Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога". "Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", - добавили в пресс-службе.

Путин и Меркель также условились о поддержании контактов на различных уровнях.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина.