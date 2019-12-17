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Володин назвал страны-члены ПАСЕ, которые "настроены тянуть всех в прошлое"

По словам спикера Госдумы, среди таких государств - Литва, Польша, Латвия, Грузия, Эстония и Украина

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Некоторые страны-члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) настроены на то, чтобы тянуть всех в прошлое, не развивая при этом свою экономику. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

"В ПАСЕ есть представители ряда стран, которые, мне кажется, настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое", - сказал Володин, назвав среди таких государств страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину.

"Они хотят жить за счет кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия - за счет поставок в Россию своего вина", - добавил он.

Сохранение памяти о советских воинах

Спикер Госдумы попросил Паскье проконтролировать сохранение в Европе памяти о советских солдатах, погибших в период Второй мировой войны.

"Есть тема, которую мы с вами обсуждали в Страсбурге, о ней хотелось бы еще раз сказать и попросить, чтобы вы этот вопрос обязательно поставили на контроль. Речь идет об исторической памяти, о наших солдатах, офицерах, которые погибли, защищая мир от коричневой чумы", - обратился Володин к Паскье.

Председатель нижней палаты призвал сделать все для того, чтобы память о них "не растоптали как в прямом смысле, так и в переносном". "Мы сталкиваемся с актами вандализма, когда памятники, могилы разрушают. Это недопустимо. В этом вопросе мы будем последовательны и непримиримы", - заявил он.

Володин напомнил, что жертвами войны стали почти 27 млн советских граждан. "Это для нас не просто невосполнимая потеря, это жертва многонационального народа ради спасения мира", - подчеркнул политик.

Председатель ПАСЕ согласилась с главой Госдумы, отметив продолжение "нападок на историю" в Европе. "Я знаю, что ваше предложение находит положительный отклик со стороны коллег, со стороны других европейских стран", - отметила Паскье. - В свете того, что осуществляются нападки на историю, особенно важно внимательно следить за тем, как преподается история во всех государствах - членах Совета Европы, следить за тем, чтобы история, которая преподается, соответствовала реальности".

По ее словам, важно не допустить искажения исторических фактов "с точки зрения каких-то групп". "Эта та крупица, которую мы можем сделать, чтобы почтить память и отдать дань уважения тем людям, которые погибли, защищая нас и дали нам свободу", - заключила она.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЭстонияУкраинаГрузияЛатвияЛитваРоссияПольшаМори Паскье, Лилиан
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