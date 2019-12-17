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Володин пригласил спикера ПАСЕ посетить Россию в 2020 году

По словам спикера Госдумы, чтобы понять Россию, нужно побывать в регионах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье во вторник пригласил ее вновь приехать в Россию и посетить регионы страны.

"Я знаю, что в январе истекает срок ваших полномочий, но независимо от того, где вы дальше будете себя реализовывать, всегда рады вас видеть. Для того, чтобы понять Россию, нужно побывать в регионах. Поэтому если будет у вас возможность, приезжайте, я вас приглашаю", - обратился он к председателю ПАСЕ.

Володин провел для коллеги небольшую экскурсию по зданию Госдумы и познакомил ее с журналистами думского пула в пресс-центре. Спикер ПАСЕ в сопровождении Володина посетила зал пленарных заседаний, где ее поприветствовали депутаты.

Предыдущая встреча Володина и Паскье состоялась на полях европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге 24 октября 2019 года. Тогда председатель Госдумы высказал мнение, что ПАСЕ должна уделять внимание защите не только политических, но и трудовых прав граждан, и рассказал о российском опыте в этой сфере. Он также поблагодарил собеседницу за то, что она сделала многое, чтобы Россия смогла полноценно принимать участие в работе ПАСЕ.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияМори Паскье, Лилиан
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