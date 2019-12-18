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Кризис на Украине
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В МИД РФ считают, что поправки в конституцию Украины о децентрализации требуют прояснения

Некоторые положения закона об особом статусе Донбасса требует корректировки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Отсутствие в поправках в конституцию Украины о децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса, а также их направленность на ужесточение контроля центра, требуют прояснения. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Аналогичная ситуация с проектом конституционных поправок, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов".

"Вопреки минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения", - добавили в дипведомстве.

Ряд положений закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" требует корректировки, считают в ведомстве.

Как отметили в дипведомстве, многие положения данного закона устарели. "В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали, - указали в министерстве. - Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует коррективов".

Россия рассчитывает, что законодательные инициативы Украины не будут искажать договоренности по урегулированию в Донбассе, которых достигли лидеры "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция). "Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского Комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран нормандского формата, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе".

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