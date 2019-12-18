Госдума закрыла осеннюю сессию 2019 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду под гимн РФ закрыла осеннюю сессию. В заключительном заседании нижней палаты принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, он вручил награды депутатам.

Ранее итоги сессии подвел спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Седьмая осенняя сессия короткая, но, несмотря на это, мы выйдем на принятие более 200 законов", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. В частности, с учетом результатов последнего пленарного заседания в течение сессии было принято 206 законов, уточнил он. "А всего за уходящий 2019 год [принято] 530 законов", - подчеркнул Володин.

"На рассмотрении в Государственной думе находится еще 1179 законопроектов, из них 269 приняты в первом чтении, три - во втором", - рассказал спикер.

Володин призвал депутатов не расслабляться даже после формального завершения работы в этом году. "После завершения сессии нас ждут избиратели в избирательных округах", - напомнил он, пожелав коллегам "успешной работы, хорошего настроения, плодотворных отчетов". "Разделите радость общения с избирателями, встречая Новый год", - посоветовал спикер.