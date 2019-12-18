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Медведев заявил, что диалог с Госдумой очень важен для правительства

Премьер-министр отметил, что между кабмином и парламентом сложились очень хорошие и конструктивные отношения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высоко оценил совместную работу правительства и Госдумы в 2019 году.

Выступая на заключительном заседании осенней сессии в Госдуме, глава кабинета министров признался, что делает это "с большой радостью и с большим уважением". "У нас действительно сложилась хорошая традиция встречаться перед Новым годом, подводить итоги", - считает Медведев. Он обратился к депутатам: "В уходящем году мы с вами весьма неплохо поработали над совершенствованием законодательства, были приняты и уже вступили в силу 449 федеральных законов, из них больше половины - это, как обычно, правительственные законопроекты".

По оценке премьер-министра, между правительством и парламентом сложились "очень хорошие, конструктивные отношения, которые позволяют вести на площадке Государственной думы диалог со всеми коллегами, со всеми фракциями". "Я считаю, этот диалог очень важен для правительства", - отметил Медведев. При этом он обратил внимание на тот факт, что "за последнее время этот диалог стал более насыщенным и более уважительным". По мнению председателя правительства, члены кабинета министров, выступая в Госдуме, тщательно и ответственно готовятся. "Мне кажется, это правильно, и я всячески этот настрой у своих коллег поддерживаю. С другой стороны, это помогает лучше разбираться в тонкостях законотворческой работы, принимать необходимые законы", - сказал глава кабинета министров.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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