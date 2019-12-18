Захарова назвала абсурдными заявления о вмешательстве РФ в дела Литвы в начале 1991 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Литва в январе 1991 года еще не получила международного юридического признания, поэтому обвинения во вмешательстве Москвы в ее внутренние дела абсурдны. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию Европейского парламента (ЕП) с осуждением "незаконных действий" России в отношении литовских участников процесса по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Захарова отметила, что РФ старается "максимально дистанцироваться" от комментариев по поводу действий ЕП. "Международное признание Литва получила лишь в сентябре 1991 года, в том числе и со стороны европейских государств, парламентарии которых проголосовали за эту резолюцию ЕП. К сожалению, это их никоим образом не смутило. Поэтому говорить о каком-либо вмешательстве в литовские внутренние дела просто абсурдно, ведь январь 1991 года - это момент, когда Литва входила в состав СССР и, соответственно, все происходившее в Вильнюсе было внутренним делом СССР", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ назвала литовские обвинения фантастическими. "Это вообще из разряда какого-то романа. То есть получается, что Советский Союз напал сам на себя", - добавила Захарова.

Дипломат напомнила, что преследование российских граждан осуществляется "вразрез с нормами международного права в области прав человека". "Преступления, которые им вменяются,... в принципе отсутствовали как в советском законодательстве, так и в литовском вплоть до 2000 года. Именно это противоречит фундаментальному принципу, который формулируется как "нет наказания без преступления", - пояснила она, добавив, что закон обратной силы не имеет.

"Наверное, это тот самый момент, который можно назвать исключением в наших публичных оценках действий европейских парламентариев. Мне кажется, им стоило бы сфокусироваться на защите таких основополагающих европейских ценностей, как права человека и верховенство закона, вместо того, чтобы по-настоящему вовлекаться в легализацию политизированных преследований российских граждан в Литве, по большому счету пытаться оказать давление на российское правосудие и призывать свои государства к нарушению их международных обязательств", - заключила Захарова.

Заведомо неправосудный приговор

Следственный комитет РФ в апреле 2019 года возбудил уголовное дело в отношении литовских судей, которые вели процесс по событиям в Вильнюсе в январе 1991 года. В марте 2019 года они приговорили 67 обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности граждан РФ, Белоруссии и Украины к различным срокам лишения свободы (от четырех до 14 лет). Причем на скамье подсудимых были только два человека, остальных судили заочно. Как отметили в СК РФ, судьи, против которых возбуждено уголовное дело, подозреваются в вынесении заведомо неправосудного приговора.

Литва в свою очередь обратилась в ЕП с просьбой обеспечить юридическое прикрытие судьям, которые вели это дело, а также прокурорам от встречных мер со стороны России. В результате ЕП выпустил резолюцию, в которой призвал Москву прекратить уголовное производство, а действия РФ назвал "нарушающими основополагающие правовые ценности, в частности, независимость судебной власти".