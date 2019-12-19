Слуцкий назвал попытку импичмента Трампа местью демократов за поражение в 2016 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инициированная демократами в Палате представителей Конгресса процедура импичмента президента страны Дональда Трампа - месть за поражение на выборах 2016 года, но эта попытка вряд ли будет иметь успех. Такое мнение в четверг журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Голосование в Палате представителей за импичмент Трампу - результат внутрипартийного противостояния и месть демократов за поражение на президентских выборах 2016 года, - отметил Слуцкий, имея в виду проигрыш Трампу кандидата в президенты от демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. - Но это не окончательное решение, после которого должна неминуемо последовать отставка 45-го президента США".

Слуцкий заметил, что теперь еще предстоит рассмотрение в Сенате, где сторонникам импичмента необходимо получить 2/3 голосов. "Это не такая легкая задача, учитывая, что большинство там за республиканцами, мягко говоря, не поддерживающими инициативу Демократической партии и имеющими возможность легко ее заблокировать", - указал депутат.

"Думаю, что происходящее в Конгрессе, по сути, активное начало президентской кампании 2020 года. Однако, безусловно, все это внутреннее дело США", - резюмировал Слуцкий.

Палата представителей утвердила в среду вечером обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.