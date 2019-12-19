Лавров: РФ намерена определить ориентиры по выведению диалога с Японией на новый уровень

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает определить дальнейшие шаги по выведению отношений с Токио на новый уровень. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Сегодня, я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора и, безусловно, международную проблематику. Рассчитываю, что наша сегодняшняя дискуссия подведет итоги уходящего года, наметит новые ориентиры дальнейших совместных шагов для того, чтобы достичь главной цели, которые определили наши лидеры: вывести российско-японские связи и сотрудничество на новый уровень по всем без исключения направлениям", - сказал Лавров.

Борьба с терроризмом

По словам Лаврова, Россия рассчитывает на усиление взаимодействия с Японией по вопросам борьбы с терроризмом.

"Прежде чем мы перейдем к работе, я выражаю вам соболезнования в связи с гибелью в Афганистане господина Тэцу Накамуры, японского врача, главы неправительственной организации, который участвовал в реализации гуманитарных проектов в Афганистане, - сказал Лавров. - Это, конечно же, лишний печальный повод для того, чтобы наращивать взаимодействие между Россией и Японией в борьбе с терроризмом, о чем мы вчера вечером за ужином с вами говорили".

Доктор Накамура многие годы занимался гуманитарной деятельностью в Афганистане. В 2000 году во время засухи в этой стране он сумел привлечь средства для строительства оросительных систем в пострадавших районах. В 2018 году правительство Афганистана наградило Накамуру орденом.

4 декабря Накамура умер от ран, полученных при нападении боевиков в районе города Джелалабад (провинция Нангархар) на востоке Афганистана. Его автомобиль попал в засаду, устроенную неизвестными.

Торгово-экономическое сотрудничество

Россия и Япония нацелены на существенное продвижение в наращивании торгово-экономического сотрудничества, отметил глава МИД РФ.

Министр напомнил, что в среду глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и глава Минэкономразвития Максим Орешкин провели 15-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Это важный инструмент поступательного продвижения нашего торгово-инвестиционного сотрудничества, в пользу чего высказываются наши руководители. В этой сфере президент РФ [Владимир] Путин и премьер-министр [Японии Синдзо] Абэ поставили масштабные задачи перед нами, - сказал он. - И я надеюсь, что результаты состоявшегося заседания межправительственной комиссии позволит существенно продвинуться в их решении".

Мотэги прибыл в Москву с первым рабочим визитом в качестве министра иностранных дел Японии в ночь на среду. До этого он встречался с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в сентябре и во время визита российского министра в Японию 23 ноября.