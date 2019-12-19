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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин: отставка экс-главы Иркутской области не связана с его партийной принадлежностью

По словам президента, главное, чтобы человек эффективно работал

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отставка с поста губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который является представителем КПРФ, не связана с его партийной принадлежностью, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Если вы намекаете на то, что он [Левченко] представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. У нас губернаторами работают и выиграли выборы и представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе ЛДПР. Для меня это вообще не имеет никакого значения, главное, чтобы человек эффективно работал", - сказал Путин.

Президент отметил, что имеющаяся у него информация и цифры о ситуации в регионе "достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем". "Я не могу сказать, что губернатор Левченко так уж плохо работал - нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна для того, чтобы работать не спеша", - добавил Путин.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время не решены еще жилищные вопросы пострадавших при летних паводках в Иркутской области. "Вы сейчас сказали, что почти все обеспечены жильем. Где же обеспечены? Зима началась <…> Вы, наверное, обратили внимание на то, что люди говорили, когда я там был. Один из тезисов - пришлите нам сюда других людей. И то я не спешил, смотрел что и как там развивается. Проблем много", - ответил он на слова журналиста, заявившего о том, что жильем или сертификатами на его получение обеспечены уже 98% пострадавших.

Путин добавил, что временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев справится с проблемами Иркутской области, вызванными паводками. 

"В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению. Я думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали, это замминистра по чрезвычайным ситуациям, он с этой задачей справится. Тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это [ликвидацию последствий паводков] серьезные деньги", - сказал он, комментируя отставку бывшего губернатора региона.

Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительными паводками, затронувшими город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу. Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. Левченко подал в отставку 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019Кобзев, Игорь Иванович
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