{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Обновлено 

Путин пообещал подумать над вопросом о помиловании экс-мэра Махачкалы Саида Амирова

Экс-чиновника в 2015 году приговорили к пожизненному заключению

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Обращения с просьбами о помиловании бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова поступают, однако, поскольку его вина была доказана в суде, этот вопрос нужно еще раз изучить. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

На эту тему
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"По поводу помилования Амирова. Да, такие обращения поступают многократно. Я еще посмотрю на это, но решение суда же есть по этому поводу. И в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны, во всяком случае в этом сомнений нет", - сказал глава государства в ответ на просьбу журналистки помиловать Амирова.

"Вопрос о помиловании носит другой характер - это делается по другим основаниям. Я знаю об этом, подумаем", - добавил Путин.

Бывший мэр Махачкалы был приговорен к пожизненному заключению 27 августа 2015 года. До этого, в июле 2014 года, экс-чиновник уже был признан виновным в приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте оружия и осужден на 10 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, Амиров вместе со своими сообщниками планировали сбить пассажирский самолет, в котором должен был лететь глава отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану Сагид Муртазалиев. Кроме того, Амирову предъявили обвинение в организации убийства сотрудника Следственного комитета России. По совокупности этих преступлений он и получил пожизненное наказание.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Реклама на ТАСС
Путин: закон об иноагентах направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела РФ
Президент подчеркнул, что физлица, получающие деньги из-за границы из иностранных источников для осуществления внутриполитической работы, должны прямо на это указывать.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС