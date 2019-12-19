Путин пообещал подумать над вопросом о помиловании экс-мэра Махачкалы Саида Амирова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Обращения с просьбами о помиловании бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова поступают, однако, поскольку его вина была доказана в суде, этот вопрос нужно еще раз изучить. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"По поводу помилования Амирова. Да, такие обращения поступают многократно. Я еще посмотрю на это, но решение суда же есть по этому поводу. И в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны, во всяком случае в этом сомнений нет", - сказал глава государства в ответ на просьбу журналистки помиловать Амирова.

"Вопрос о помиловании носит другой характер - это делается по другим основаниям. Я знаю об этом, подумаем", - добавил Путин.

Бывший мэр Махачкалы был приговорен к пожизненному заключению 27 августа 2015 года. До этого, в июле 2014 года, экс-чиновник уже был признан виновным в приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте оружия и осужден на 10 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, Амиров вместе со своими сообщниками планировали сбить пассажирский самолет, в котором должен был лететь глава отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану Сагид Муртазалиев. Кроме того, Амирову предъявили обвинение в организации убийства сотрудника Следственного комитета России. По совокупности этих преступлений он и получил пожизненное наказание.