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Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию о президентских сроках

Президент пообещал следить за дискуссией на эту тему

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал не делать опрометчивых шагов, связанных с внесением поправок в Конституцию РФ, в том числе в части ограничений числа президентских сроков.

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"Здесь только нельзя делать опрометчивых шагов и с этим спешить", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о том, могут ли соответствующие поправки быть внесены в Основной закон до истечения нынешнего срока полномочий Путина в качестве президента. "Дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", - добавил глава государства.

"Вижу и считаю нелишенным основания то, что действующие парламентские партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента", - сказал президент. По его словам, общество развивается, также укрепляются парламентские структуры. "Устойчивая многопартийная политическая система сложилась, люди хотят больше ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной власти решения, - добавил Путин. - В принципе, это вполне обосновано".

На большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции РФ норму о том, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. По словам президента, такая формулировка смущает некоторых политологов и общественных деятелей. Позже в интервью он заявил, что эти слова "не были заготовкой".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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