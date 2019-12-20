Россия и Китай наложили вето на западную резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

За западный документ проголосовали 13 стран, однако постоянные члены СБ - Россия и Китай - проголосовали против, поэтому на документ было наложено вето. Он предлагал сохранить три пункта пропуска (на границе с Ираком и Турцией), через которые ООН может доставлять гуманитарную помощь без получения согласия от Дамаска. Страны также настаивали на продлении механизма на год.

Пояснение позиций

Постпред России при ООН Василий Небензя еще перед процедурой голосования предупредил, что Москва выступит против западной резолюции. "Российская Федерация проголосует "против" проекта резолюции "гуманитарной тройки" по механизму трансграничной помощи в Сирии", - сказал он. Небензя объяснил, что принимаемая из года в год резолюция "устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014 года, когда впервые принималась резолюция 2165".

В свою очередь постпред Китая Чжан Цзюнь высказался после голосования. "Операции помощи должны координироваться с правительством Сирии, чтобы соответствующие товары не могли попасть в руки террористам", - подчеркнул он. Чжан Цзюнь также обвинил в "лицемерии и двойных стандартах" страны, проголосовавшие против резолюции Москвы.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий.