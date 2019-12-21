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Избирком сообщил, что оснований для отмены выборов мэра Абакана нет

Выборы пройдут 22 декабря

ТАСС, 21 декабря. Выборы мэра Абакана состоятся в воскресенье, 22 декабря, как и планировалось ранее, никаких оснований для их отмены нет, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии города Маргарита Лавриненко.

В субботу Восьмой кассационный суд общей юрисдикции обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города председателя комитета по бюджету Верховного совета республики 46-летнего Олега Иванова, которому ранее отказали в связи с недостаточным количеством подписей. Адвокат Иванова Владимир Дворяк в разговоре с ТАСС отметил, что права кандидата, в том числе на предвыборную агитацию, в отношении Иванова были нарушены. В связи с этим он не исключил возможность переноса выборов.

"Мы голосуем с восьми утра [22 декабря], никаких оснований для отмены голосования у нас нет. Суд не обязал отменить голосование и не обязал зарегистрировать Иванова, нас обязали рассмотреть вопрос о его регистрации. В какие сроки, там не указано. Мы готовы голосовать", - сказала ТАСС председатель избирательной комиссии города Маргарита Лавриненко.

Ранее сообщалось, что избирком Абакана зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы города, которого выбирают досрочно в связи с гибелью прежнего мэра Николая Булакина в ДТП. Всего уведомили о своем участии в выборах 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олегу Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину отказано в регистрации. Оба кандидата были самовыдвиженцами. Иванов подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Республика Хакасия встали на сторону избиркома.

Булакин, руководивший городом 24 года, погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Главной администрации Абакана он был избран 29 апреля 1995 года, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.

22 декабря в Абакане будут работать 74 избирательных участка, в городе около 130 тыс. избирателей, голосование пройдет с 8 утра до 20 вечера.

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