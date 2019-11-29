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Избирком Абакана зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы города

Досрочные выборы пройдут 22 декабря

ТАСС, 29 ноября. Избирком Абакана (Республика Хакасия) завершил регистрацию кандидатов на должность мэра города. Зарегистрировано четыре кандидата, говорится в сообщении избирательной комиссии, опубликованном на портале городской администрации.

Досрочные выборы главы города пройдут 22 декабря в связи с гибелью прежнего мэра Николая Булакина в ДТП.

"Комиссией зарегистрированы следующие кандидаты: Михаил Молчанов, Василий Мельцер, Иван Аксенов и Алексей Лемин. Остальные кандидаты не представили необходимого количества действительных и достоверных подписей избирателей для регистрации", - говорится в сообщении.

Заместитель директора ИП "Хаврон" Молчанов выдвинут ЛДПР, вице-мэр Абакана Лемин баллотируется от "Единой России", директор компании "Терра" Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Мельцер идут как самовыдвиженцы.

Всего уведомили о своем участии в выборах 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олегу Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину отказано в регистрации. Оба кандидата были самовыдвиженцами.

Булакин, руководивший городом 24 года, погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Главной администрации Абакана он был избран 29 апреля 1995 года, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.

Теги
РоссияХакасия
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