Избирком Абакана зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы города

ТАСС, 29 ноября. Избирком Абакана (Республика Хакасия) завершил регистрацию кандидатов на должность мэра города. Зарегистрировано четыре кандидата, говорится в сообщении избирательной комиссии, опубликованном на портале городской администрации.

Досрочные выборы главы города пройдут 22 декабря в связи с гибелью прежнего мэра Николая Булакина в ДТП.

"Комиссией зарегистрированы следующие кандидаты: Михаил Молчанов, Василий Мельцер, Иван Аксенов и Алексей Лемин. Остальные кандидаты не представили необходимого количества действительных и достоверных подписей избирателей для регистрации", - говорится в сообщении.

Заместитель директора ИП "Хаврон" Молчанов выдвинут ЛДПР, вице-мэр Абакана Лемин баллотируется от "Единой России", директор компании "Терра" Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Мельцер идут как самовыдвиженцы.

Всего уведомили о своем участии в выборах 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олегу Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину отказано в регистрации. Оба кандидата были самовыдвиженцами.

Булакин, руководивший городом 24 года, погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Главной администрации Абакана он был избран 29 апреля 1995 года, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.