Единороссы считают Лемина достойным руководителем, который будет работать на благо Абакана

ТАСС, 22 декабря. Кандидат от "Единой России" Алексей Лемин, лидирующий на выборах мэра столицы Хакасии Абакана, имеет опыт работы и может выполнять взятые на себя обязательства, чем обеспечил себе поддержку избирателей. Такое мнение высказал в воскресенье секретарь хакасского регионального отделения "Единой России" Сергей Можаров, слова которого приводит пресс-служба партии.

Верное решение

"Считаю, что "Единой Россией" было принято верное решение - выдвинуть Алексея Лемина в качестве кандидата от партии. Мы выбрали человека, знающего Абакан, имеющего опыт работы", - заявил Можаров. По его словам, в победе Лемина, занимающего пост вице-мэра Абакана, в партии "были уверены изначально: Алексей Лемин - достойный руководитель, который будет работать на благо города и его жителей".

Секретарь регионального отделения единороссов обратил внимание, что выборы главы столицы Хакассии проходили в непростой ситуации. "Трагедия, случившаяся минувшей осенью [гибель предыдущего мэра города Николая Булакина], никогда не забудется. Но горожанам важно было сделать правильный выбор и жить дальше", - отметил Можаров. "Поэтому считаю важным результат выборов. Победа Лемина с многократным преимуществом говорит сама за себя: жители поддержали именно того кандидата, которому доверяют, того, кто может выполнять взятые обязательства", - заключил он.

План - работать

Комментируя предварительные итоги голосования, Лемин заявил, что "[его] план только один - работать".

"Администрация города действует по-прежнему, Абакан живет по своему плану. Разработан бюджет на три года, который во вторник, 24 декабря, будет принят в окончательном чтении, реализуется стратегический план развития столицы Хакасии до 2030 года", - цитирует его пресс-служба" Единой России".

Лемин констатировал, что "город - это большое хозяйство, до конца года остается еще очень много забот". "Например, нужно завершить работы на объектах, финансирование которых проходит в рамках национальных проектов", - уточнил он.

Выборы в Абакане

По результатам обработки 66% избирательных протоколов, Лемин получает 87,53% голосов.

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края.

Помимо Лемина в избирательные бюллетени были внесены еще три кандидата: замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР) и двое самовыдвиженцев - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василий Мельцер. Победитель определяется простым большинством голосов.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак охарактеризовал избирательную кампанию в Абакане как "стратегически важную" для партии. Он обращал внимание, что кампания проходит в непростых условиях, поскольку Хакасию возглавляет представитель оппозиционной партии - коммунист Валентин Коновалов. По словам Турчака, результат выборов в Абакане станет "хорошим стресс-тестом для всего регионального блока" "Единой России".

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