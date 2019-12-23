СВР планирует рассекретить ряд документов к своему юбилею

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России планирует рассекретить ряд документов к своему 100-летнему юбилею. Об этом сообщил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 100-летию отечественной внешней разведки, которое будет отмечаться 20 декабря 2020 года.

"К предстоящему юбилею запланирована программа историко-просветительских мероприятий. Планируется рассекретить некоторые документы, создать новые документальные фильмы, провести встречи и дискуссии. Работа идет вовсю", - сообщил глава СВР.

"История отечественной внешней разведки - это, безусловно, неотъемлемая часть истории нашей страны. Изучать ее полезно и познавательно. Есть отдельные эпизоды истории службы, которые могут быть раскрыты без ущерба для национальной безопасности, их следует сделать достоянием широкой общественности", - подчеркнул Нарышкин.

"А о героях-разведчиках, чьи имена пока не могут быть раскрыты, постараемся рассказать языком искусства. Лучшими художественными произведениями зачастую удается очень достоверно передать атмосферу нашей профессии", - отметил Нарышкин. Он подчеркнул, что юбилейный год будет связан с повышенным интересом общества к деятельности СВР. "Мне представляется, что этого бояться не надо. Нам надо показывать, во-первых, что внешняя разведка была, есть и будет очень сильным и эффективным инструментом государства в защите наших национальных интересов, и что сотрудники внешней разведки - это не какие-то вымышленные супермены, это такие же граждане нашей страны, высокообразованные, ответственные, переживающие за свою Родину и выбравшие свой жизненный путь служения Отечеству в этой особой сфере разведывательной деятельности", - сказал Нарышкин.

Премии СВР и почтовые марки

В рамках круглого стола прошло торжественное вручение премии СВР России в области литературы и искусства имени академика Евгения Примакова, присуждаемой за лучшие художественные произведения об отечественной разведке. Лауреатами 2019 года стали художник Юрий Бирюков за серию портретов разведчиков, Михаил Ковальчук за телепрограмму "Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка. Атомный проект: технология и безопасность", а также писатель Дмитрий Куликов-Катин за книгу "Берлинская жара".

Также состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных 100-летию СВР. Служба внешней разведки отсчитывает свою историю с создания иностранного отдела ВЧК 20 декабря 1920 года.

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