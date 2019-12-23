Лавров: США санкциями против "Северного потока - 2" демонстрируют политику устрашения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вашингтон, введя санкции против строительства трубопровода "Северный поток - 2", продемонстрировал, что работа его дипломатии направлена на устрашение оппонента. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению разными методами - санкциями, ультиматумами, угрозами, - сказал министр. - <...> Когда ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи, связанные с энергетической безопасностью, я думаю, что ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент".
20 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.
Баланс интересов
Конструктивное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном осуществляется по нескольким направлениям, в том числе в борьбе с глобальной террористической угрозой, добавил при этом Лавров.
"Мы констатировали, что про ряду направлений, их немного, <...> возобновилось нормальное взаимодействие, - отметил министр. - Уже два раунда консультаций по контртерроризму состоялись, которые начались еще давно, но были подвешены администрацией [экс-президента США Барака] Обамы".
"Состоялись и продолжаются контакты между специальными представителями по Афганистану, причем в тройственном формате с участием Китая, иногда еще Пакистан подключается, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - Консультации налажены и по Сирии и по линии военных, и по линии дипломатов".
По его словам, Москва готова к поддержанию контактов с Вашингтоном на принципах взаимного уважения и баланса интересов, "мяч на американской стороне".
"Что касается Соединенных Штатов, то, как мы не раз говорили, готовы к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов. Прагматичное взаимодействие между нашими странами востребовано во имя стабилизации международной жизни", - указал он.
"Наши предложения хорошо известны. Мяч на американской стороне", - подчеркнул министр.
США вместе с ближайшими союзниками пытаются затормозить формирование полицентричной системы мироустройства, в том числе и с использованием силы, добавил Лавров.
"Ситуация в мире остается весьма и весьма напряженной. Наши американские коллеги вместе со своими союзниками пытаются затормозить, в том числе силовыми методами, объективные процессы формирования более справедливой демократичной полицентричной системы мироустройства", - сказал он.
Министр подчеркнул, что США пытаются "сдержать развитие новых мировых центров, которые появляются и укрепляют свои позиции не только в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Африке и Латинской Америке".
Позитивная повестка
Россия сможет обеспечить свою безопасность в любой ситуации, но не стремится к конфронтации и продвигает позитивную повестку дня, добавил министр иностранных дел.
"При любом развитии событий мы способны надежно защитить безопасность нашей страны, обеспечить нашим гражданам уверенность в завтрашнем дне. При этом сами к конфронтации, как неоднократно подчеркивал наш президент, не стремимся и стремиться не собираемся, - сказал министр. - В противовес деструктивной линии Вашингтона и его союзников продвигаем позитивную международную повестку, направленную на формирование благоприятного, добрососедского внешнего окружения, на укрепление международной и региональной безопасности во всех ее измерениях".
Линия на сдерживание России
Большинство членов НАТО не поддерживает линию на сдерживание России, которую проводят США и их ближайшие союзники, добавил министр иностранных дел РФ.
Он отметил, что линия на сдерживание России, "которую проводят США и их ближайшие союзники, не вызывает какого-либо восторга у большинства членов Североатлантического альянса". "Предложения президента [Франции Эмманюэля] Макрона о том, чтобы посмотреть на общую ситуацию в стратегическом контексте и обсудить, как дальше развивать отношения с Россией, я считаю отражением этих самых взглядов, - указал министр. - Надеюсь, они получат практическое воплощение".
Позиция Китая
Россия уважает позицию Китая, который заявляет о нежелании присоединяться к российско-американским переговорам по контролю над ядерными вооружениями. "Вы знаете нашу позицию, Китай публично заявил о том, что он не заинтересован, не готов и считает ненужным участвовать в переговорах о сокращении своих потенциалов, учитывая их несопоставимость с российским и американским. Мы эту позицию уважаем", - сказал Лавров.
В то же время США пока не сформулировали свои новые инициативы в сфере контроля над вооружениями, констатировал он.