Лавров: США санкциями против "Северного потока - 2" демонстрируют политику устрашения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вашингтон, введя санкции против строительства трубопровода "Северный поток - 2", продемонстрировал, что работа его дипломатии направлена на устрашение оппонента. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению разными методами - санкциями, ультиматумами, угрозами, - сказал министр. - <...> Когда ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи, связанные с энергетической безопасностью, я думаю, что ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент".

20 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

Баланс интересов

Конструктивное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном осуществляется по нескольким направлениям, в том числе в борьбе с глобальной террористической угрозой, добавил при этом Лавров.

"Мы констатировали, что про ряду направлений, их немного, <...> возобновилось нормальное взаимодействие, - отметил министр. - Уже два раунда консультаций по контртерроризму состоялись, которые начались еще давно, но были подвешены администрацией [экс-президента США Барака] Обамы".

"Состоялись и продолжаются контакты между специальными представителями по Афганистану, причем в тройственном формате с участием Китая, иногда еще Пакистан подключается, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - Консультации налажены и по Сирии и по линии военных, и по линии дипломатов".

По его словам, Москва готова к поддержанию контактов с Вашингтоном на принципах взаимного уважения и баланса интересов, "мяч на американской стороне".

"Что касается Соединенных Штатов, то, как мы не раз говорили, готовы к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов. Прагматичное взаимодействие между нашими странами востребовано во имя стабилизации международной жизни", - указал он.

"Наши предложения хорошо известны. Мяч на американской стороне", - подчеркнул министр.