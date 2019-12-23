Лавров: серьезные люди на Западе уже давно поняли, что Крым - это Россия

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Авторитетные западные политики уже давно поняли, что Крым является частью России, несмотря на множество попыток использовать эту тему для сдерживания страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Не понимать, что Крым - это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории, - сказал он. - Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли".

Защита русскоязычного населения

Россия намерена добиваться прекращения дискриминации русскоязычного населения Украины, сообщил Лавров. "Мы готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины", - сказал он.

Лавров отметил, что внутренний конфликт на Украине остается серьезным дестабилизирующим фактором. "Преодолеть его можно только через последовательное выполнение минского комплекса мер, и это требует прямого диалога сторон", - добавил министр.

На пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" президент России Владимир Путин заявил, что РФ выступает за то, чтобы русскоязычное население на всей Украине пользовалось равными демократическими правами. "Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине себя считают 38% граждан страны, - сказал президент. - А со следующего года, как известно, все русские школы переводятся на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, - венгерских, румынских, польских, - насколько мне известно, только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих". Путин добавил, что такая ситуация вызывает у России вопросы, ответы на которые ей неизвестны.