Лавров: участие Трампа в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве зависит от графика

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил интерес к участию в торжествах по случаю 75-летия Великой Победы в Москве, если позволит график. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Президент США получил приглашение [президента РФ] Владимира Путина наряду с другими лидерами, в том числе антигитлеровской коалиции и других государств, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая в Москве на Красной площади, и президент Трамп не раз, в том числе во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", - отметил глава МИД РФ.