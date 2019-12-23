Лавров заявил, что на Западе начинают бессовестно перевирать историю

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Западные страны начинают без зазрения совести перевирать историю в вопросе, касающемся роли бывшего СССР во Второй мировой войне. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Мы наблюдаем последние годы, причем [это] началось задолго до событий февраля и марта 2014 года, как начинается настоящая историческая агрессия против нашей страны. Обвиняют нашу страну, наш бывший Советский Союз, в котором все республики много сделали для победы над фашизмом, чуть ли не в том, что мы вместе с Гитлером несем равную ответственность за развязывание Второй мировой войны", - сказал он.

"Я считаю, что та дискуссия, которая последние годы разворачивается, - она стимулирована нашими западными коллегами. Потому что если они начинают без зазрения совести перевирать историю, если они хотят в истории видеть только то, что выгодно им, и молчать про то, что их предшественники делали на своих высоких постах накануне Второй мировой войны, да еще и сразу после Первой мировой войны, то, наверное, единственным ответом на это является углубление в источники, документы", - отметил министр.