МИД РФ в ответ на сообщение об Уилане предложил США обсудить судьбу Бута и Ярошенко

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. МИД РФ предложил Вашингтону обсудить судьбу заключенных в американских тюрьмах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко в ответ на сообщение посольства США о посещении Пола Уилана в следственном изоляторе "Лефортово". Об этом говорится в записи на странице российского дипведомства в Twitter.

"Виктор Бут провел в американской тюрьме уже более 4000 дней, - отметили в министерстве. - Константин Ярошенко - свыше 3000 дней. Питание, необходимое Ярошенко по состоянию здоровья, ему не предоставляют. Оба россиянина не совершили ничего противозаконного. А Уилан был пойман с поличным. Обсудим это?"

Ранее пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс написала в Twitter, что представители дипмиссий Соединенных Штатов, Канады, Ирландии и Великобритании посетили Уилана. Она отметила, что Уилан содержится под стражей уже более 300 дней, в то время как доказательства его вины якобы отсутствуют.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке, а потом экстрадирован в США. Его обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" и в 2012 году приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в 15 млн долларов.

В 2010 году в Либерии был арестован, а затем доставлен в США летчик Константин Ярошенко. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы.