Жириновский ждет от послания Путина Федеральному собранию идеи по изменению Конституции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 года выскажет инициативы по изменению Конституции РФ.

"Обычно в своем послании глава государства обозначает стратегический курс развития страны. Отчасти он это уже сделал во время пресс-конференции, когда допустил внесение изменений в Конституцию РФ", - сказал Жириновский в понедельник ТАСС, напомнив, что глава государства допустил исключение слова "подряд" из статьи о количестве президентских сроков.

"Мы в ЛДПР полностью его разделяем, но у нас есть и другие идеи, чем улучшить главный закон страны. Возможно, наши взгляды в чем-то совпадут с видением главы государства, что-то из этого он озвучит в январе", - продолжил глава либерал-демократов. В первую очередь, по мнению Жириновского, в основном законе страны нужно прописать "роль русского народа". Кроме того, в ЛДПР считают нужным "укрупнить регионы, объединив соседние, чтобы осталось 40 губерний по 3-4 млн человек" с губернаторами во главе.

Жириновский также призывает "раз и навсегда прописать в Конституции РФ, что все недра принадлежат государству", и убрать "запрет на государственную идеологию". "Мы в ЛДПР считаем, что идеологией России должен стать русский мир. Мы должны дать гарантии безопасности всем, кто живет на территории исторического расселения русских, должны дать возможность всем русским стать гражданами России", - уточнил лидер партии.

"Мы можем также усилить законодательную власть и передать Госдуме право утверждать состав правительства. А выборы в парламент проводить только по партийным спискам, потому что одномандатные округа - это всегда сепаратизм, центробежная сила", - указал политик. По его словам, "одномандатники всегда под губернатором или местными бизнесменами", тогда как парламент должен "стягивать регионы, а не расталкивать". Кроме того, Жириновский вновь призвал убрать из Конституции приоритет международного права над национальным.

Послание президента

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года, сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В 2019 году исполнилось 25 лет с тех пор, как в новейшей истории России было положено начало практике обращения главы государства к парламенту. Путин оглашал послания 15 раз, в 2019 году - 20 февраля. Традиционно темы и содержание послания не разглашаются заранее. Послание Федеральному собранию - одно из важнейших ежегодных событий в президентском графике. Документ, в котором излагаются цели и задачи страны, становится руководством к действию для правительства и парламента.