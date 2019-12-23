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Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы

Как отметил президент РФ, регион "довели до такого состояния"

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы. Такое мнение президент выразил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в понедельник.

"Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал - мы с ним много разговаривали, в том числе и об его участии в неформальных фомированиях вооруженных - он мне говорит: "В Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда. Жить было по-другому невозможно". Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина - России, что довела до такого состояния", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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