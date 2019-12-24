Лавров и Боррель обсудили урегулирование ситуации в Ливии и на Украине

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили во вторник по телефону урегулирование ситуации в Ливии и на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Ливии и на Украине", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе ЕС. Испанец Жозеп Боррель стал верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 декабря. На этом посту он сменил итальянку Федерику Могерини.

Кроме того, Лавров обсудил во вторник со своим египетским коллегой Самехом Шукри обстановку в Ливии. "Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии. Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе", - информировали в дипведомстве.

Стороны затронули также некоторые актуальные аспекты российско-египетских отношений, отметили в министерстве.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции во внутренние дела Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.