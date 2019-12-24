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Путин заявил, что России по-прежнему не ясны перспективы продления СНВ-3

Президент подчеркнул, что серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. России по-прежнему не ясны перспективы продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Он отметил, что "серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями".

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"Причем имею в виду не только слом Соединенными Штатами Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под абсолютно надуманным, безосновательным предлогом. С ноября 2019 года Вашингтон создал неопределенность и в отношении своего участия в Договоре по открытому небу, неясными остаются и перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", - заявил российский лидер.

Он добавил, что "все это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы противоракетной обороны США".

Путин также указал на не спадающую напряженность на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, а также на то, что вблизи границ России расширяется военная инфраструктура НАТО. В связи с этим, по словам президента России, "необходимо продолжить линию на укрепление и развитие армии и флота и в 2020 году сосредоточиться на решении ключевых задач".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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