Путин назвал приоритеты работы законодателей в 2020 году

"Среди приоритетов законотворческой повестки на будущее отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан", - указал глава государства. По его словам, "предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины".

Путин поблагодарил всех парламентариев "за конструктивную, содержательную работу за уходящий 2019 год". На его взгляд, "принятые за этот год законы, правовые акты касались всех ключевых отраслей жизни страны - это социальная, демографическая политика, экономика, вопросы безопасности, защита суверенитета государства". "конструктивно была проведена работа над законом о федеральном бюджете, что очень важно, обеспечено дальнейшее финансирование нацпроектов, предусмотрены ресурсы для запуска программ модернизации первичного звена здравоохранения", - перечислил президент. Он уточнил, что работа, связанная с первичным звеном здравоохранения "возникла достаточно неожиданно для парламентариев, нужно было практически с нуля все документы проанализировать и оперативно, на ясном глазу, что называется, но со знанием дела принять соответствующие очень важные решения".

"Необходимо здесь активно использовать возможности Совета законодателей, использовать так называемую обратную связь, имея в виду контроль за тем, как будут реализовываться принятые решения", - указал глава государства.

Национальные цели

Путин выразил уверенность, что выполнение национальных целей развития должно объединять политические силы, а интересы страны должны быть выше политической конъюнктуры.

"Такие задачи [по выполнению национальных целей развития] должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы вне зависимости от идеологических или текущих разногласий", - указал глава государства на встрече с парламентариями.

По его мнению, "разногласия всегда есть, всегда будут, но интересы России, интересы нашего народа должны быть всегда выше текущей политической конъюнктуры".

Путин особо подчеркнул: "По всем ключевым законопроектам, значимым для жизни граждан, для развития общества, бизнеса наших регионов необходимо открытое, широкое и живое обсуждение, нужно учесть все мнения, все нюансы, гарантировать системность, единство правового регулирования и нужна последовательность в достижении национальных целей развития, которые связаны с благополучием человека, благополучием российских семей".

Путин отметил, что от каждого из парламентариев люди ждут честного и эффективного представительства их интересов, принятия продуманных и справедливых законов, нацеленных на позитивные, ощутимые изменения в жизни каждого человека. "По таким конкретным результатам граждане оценивают и парламент, и деятельность правительства, да и [работу] всей власти в целом, ее способность слушать и слышать людей, принимать необходимые решения", - сказал президент.