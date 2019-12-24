Путин считает, что если не развивать межрегиональные связи в РФ, результат будет печальным

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пространственное развитие России без налаживания межрегиональных связей не даст результата. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Федерального собрания РФ.

"Скажем аккуратно, если мы не будем заниматься связями между регионами, связью между различными территориями России, то мы можем получить очень печальный результат", - сказал президент.

Комментируя замечание спикера Совфеда Валентины Матвиенко относительно принятой Стратегии пространственного развития России, Путин подчеркнул, что первоначально правительство предлагало вообще все средства пространственного развития сосредоточить исключительно в крупных городах. "Обоснование этому тоже есть, потому что все международные эксперты сегодня сходятся во мнении, что основной толчок развития, причем не в каких-то отдельных странах, а в мире в целом, будут давать именно крупные города, - отметил глава государства. - Там сосредоточение высшей школы, науки, наиболее высококвалифицированных кадров".

Он добавил, что производства становятся более высокотехнологичными, и основными центрами развития, по общему мнению, будут как раз крупные города. Однако, несмотря на мировые тренды, важно иметь ввиду российские особенности. К таковым Путин отнес огромную территорию и число населяющих ее людей. "Именно поэтому речь и идет об этих 20 агломерациях, между которыми как раз и предусмотрено развитие линии коммуникации и связи. Мы так и собираемся делать, просто искали "золотую середину" между тем, что считается наиболее целесообразным, исходя из последних разработок, и тем, что представляет из себя специфику нашей страны", - уточнил он.

В ходе встречи Матвиенко напомнила, что в утвержденной в правительством стратегии пространственного развития упор сделан на 20 агломераций. "Не место и не время сейчас обсуждать, правильно или неправильно. Это по-прежнему дискуссионный вопрос. Мы считаем, что нужно продолжить эту работу, разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала и, если хотите, определить такую главную специализацию субъекта Федерации, связать регионы между собой в межрегиональном сотрудничестве, связать их в том числе и инфраструктурно", - сказала спикер Совета Федерации.