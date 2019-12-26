Косачев ждет, что в 2020 году страны не будут решать свои проблемы за счет отношений с РФ

При этом сенатор полагает, что новый год, скорее всего, не станет переломным для многих негативных тенденций

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ожидает, что в 2020 году будет переломлена негативная тенденция, когда власти других стран пытаются решить свои проблемы за счет хороших отношений с Россией.

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"Специфика нынешней ситуации применительно к нашей стране проявляется в том, что большинство конфликтных тем и наиболее острых узлов мировой политики так или иначе затрагивает нас напрямую или косвенно... Чаще ее поминают всуе, это я считаю весьма негативной тенденцией, которую пока так и не удалось переломить", - написал Косачев в четверг в статье, опубликованной в "Известиях". Он отметил, что Россию вспоминают, когда речь заходит о Ближнем Востоке или Африке, Латинской Америке или Корейском полуострове, о выборах в США или Brexit, Балканах или Каталонии. Однако, по словам сенатора, это вовсе не означает, что Россия действительно причастна к каким-то событиям. "Поэтому в числе основных ожиданий на 2020 год в принципиальном плане более всего хотелось бы, чтобы были подвижки именно в этом: чтобы руководители других стран несколько раз подумали, прежде чем пытаться решать свои собственные проблемы за счет хороших отношений с Россией. Издержки должны перевешивать некие тактические плюсы", - заявил Косачев. При этом он полагает, что новый год, скорее всего, не станет переломным для многих негативных тенденций. "Система международных отношений будет оставаться нестабильной, причем максимальную нестабильность в нее по иронии будут привносить именно те, кто на словах борется с ревизионистскими государствами якобы в интересах глобальной стабильности", - считает глава международного комитета СФ. Парламентарий отметил существующий в Европе "вопиющий дефицит независимо и стратегически мыслящих политиков", который негативно влияет на международный климат, как и "национальный и партийный эгоцентризм американского истеблишмента, окончательно подчинившего внешнюю политику внутренней". "Именно ожидания на этом направлении я бы с большой степенью уверенности отнес в раздел "чего точно не будет": отрезвления в Конгрессе США, в особенности в рядах закусивших удила импичмента оппонентов действующего президента", - уверен политик.

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Он также не сомневается, что положительных изменений на российском направлении не будет вплоть до ноября, когда США выберут себе нового президента. "Весь негатив по РФ на Капитолийском холме предусмотрительно прописали в виде законов и уже включили в бюджет, повернуть это вспять даже в среднесрочной перспективе вряд ли получится", - отметил Косачев. Отстаивать историческую правду Кроме того, сенатор заявил, что точно не будет газового кризиса между Россией, Украиной и Евросоюзом, так как удалось достигнуть договоренности по параметрам транзита. Он уверен, что этим шагом "удалось обезвредить одну из опаснейших "мин под европейской стабильностью". Самым важным событием предстоящего года Косачев назвал предстоящее 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "По нарастающему валу атак на историю с самых разных сторон уже можно судить, что важнейшая дата в жизни не только нашей страны, но всего человечества будет отмечаться в весьма непростой международной атмосфере. За прошлое взялись основательно, его вписывают в нынешний политический контекст, нас, безусловно, ждут очередные "открытия" на этой ниве. Именно поэтому всем нам, каждому на своей позиции, нужно твердо отстаивать историческую правду, ибо это долг не только перед предками, но и перед потомками, которых не должны учить по искаженным учебникам", - подчеркнул парламентарий. В числе важных событий он также упомянул предстоящие президентские выборы в США. "Как бы мы ни относились к кандидатам и ко всему негативу в отношении России в этом контексте, безусловно, исход противостояния между республиканцами и демократами повлияет на мировую повестку. Но почувствуем мы это, скорее всего, лишь к 2021 году. Хотя я бы спрогнозировал, что при любом исходе выборов значение российской темы во внутриамериканских политических реалиях будет немного снижаться. Отчасти потому что хуже, наверное, некуда", - отметил глава комитета СФ.

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