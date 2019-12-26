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Песков заявил, что 2019 год был для Кремля годом напряженной работы

Пресс-секретарь президента России добавил, что несмотря на определенные трудности в экономике, "общая стабильность обеспечена и гарантирована"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2019 год был для Кремля годом напряженной работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности, а также радостными событиями, дело в пропорции этих событий, которая меняется из года в год. Для Кремля это был год рабочий, очередной год напряженной работы, которая главным образом преследует одну цель - повышение благосостояния граждан России", - сказал он.

Песков добавил, что несмотря на определенные трудности в экономике, "общая стабильность обеспечена и гарантирована - в плане макроэкономической стабильности нет и не может быть никаких сомнений". Говоря о международной обстановке, Песков отметил, что сложилось "достаточно недружественное международное окружение, вряд ли это способствует особо плодотворным результатам". "Несмотря на это, по-прежнему работа продолжается, она сложная и напряженная, но это рабочая обстановка", - добавил он.

Комментируя данные опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны, представитель Кремля указал, что "здесь изрядная доля эмоциональных оценок, поэтому к ним надо относиться с известным допуском". "Хотя, безусловно, не без трудностей, и нам хорошо известно об этих трудностях. И вчера президент России Владимир Путин говорил на совете по нацпроектам, что граждане не очень-то почувствовали позитивные изменения в своей жизни, несмотря на всю проделанную работу", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, когда граждане должны почувствовать изменения к лучшему, пресс-секретарь напомнил, что задача повышения уровня жизни заложена в национальные проекты, "поэтому это должно произойти в срок, на которые рассчитаны эти проекты, большая их часть, а именно до 2024 года".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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