{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Год взаимных обменов между Россией и Южной Кореей пройдет в 2020 году

Российскую часть оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия возглавит вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил провести Год взаимных обменов между РФ и Южной Кореей в 2020 году. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития российско-корейских отношений провести в 2020 году Год взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея", - говорится в документе, которым также утверждается состав российской части организационного комитета по подготовке и проведению указанных мероприятий.

Правительству поручено обеспечить проведение в Российской Федерации церемонии открытия (закрытия) Года взаимных обменов и оказывать необходимое содействие работе оргкомитета.

Согласно распоряжению, российскую часть оргкомитета возглавит вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, координатором назначен спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В состав оргкомитета также вошли представители ряда министерств, ведомств, регионов и госкорпораций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичРоссияРеспублика КореяШвыдкой, Михаил Ефимович
Реклама на ТАСС
Косачев считает, что Турция не очень заинтересована в военных действиях в Ливии
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в январе направить в парламент страны запрос об отправке турецких военных в Ливию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС