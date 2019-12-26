Год взаимных обменов между Россией и Южной Кореей пройдет в 2020 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил провести Год взаимных обменов между РФ и Южной Кореей в 2020 году. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития российско-корейских отношений провести в 2020 году Год взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея", - говорится в документе, которым также утверждается состав российской части организационного комитета по подготовке и проведению указанных мероприятий.

Правительству поручено обеспечить проведение в Российской Федерации церемонии открытия (закрытия) Года взаимных обменов и оказывать необходимое содействие работе оргкомитета.

Согласно распоряжению, российскую часть оргкомитета возглавит вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, координатором назначен спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В состав оргкомитета также вошли представители ряда министерств, ведомств, регионов и госкорпораций.