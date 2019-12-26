Захарова заявила, что памятник Коневу не следует переносить из Праги

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия признательна экс-премьеру Словакии Яну Чарногурскому за предложение перенести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Словацкую Республику, но исходит из того, что он должен оставаться в Праге, где был установлен. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы признательны экс-премьеру Словацкой Республики Чарногурскому, который обратился к муниципальным властям Праги-6 (района чешской столицы - прим. ТАСС) с предложением выкупить установленный в этом районе памятнику маршалу Советского Союза Коневу с целью его переноса и установки в Словакии, - сказала она. - Вместе с тем мы подтверждаем нашу позицию в отношении памятников, они сохраняют свой смысл в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены".

Дипломат подчеркнула, что "инициаторам кампании по переписыванию истории с связи с сиюминутными политическими потребностями не удастся стереть из памяти народа континента благодарность Красной армии за освобождение от нацизма". "Хотели бы вновь призвать государственные структуры Чешской Республики не ссылаться на внутренние правовые ограничения, а приступить к выполнению своих международных обязательств в отношении мемориальных монументов", - заключила она.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.

Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, куда будет перемещен памятник советскому маршалу.

Возмущение в связи с решением о переносе памятника выразил МИД РФ. Президент Чехии Милош Земан в сентябре высказывался за сохранение памятника Коневу в шестом столичном районе.