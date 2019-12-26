"Единая Россия" приняла отставку главы отделения партии в Переславле-Залесском

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Глава городского округа Переславль-Залесский Валерий Астраханцев сообщил ТАСС, что в партии "Единая Россия" удовлетворили его заявление о сложении полномочий секретаря местного отделения. Отставка произошла после убийства, в совершении которого обвиняется экс-депутат Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов.

"Заявление удовлетворили. Сегодня было принято решение об освобождении меня от должности секретаря партии. <…> В том числе это связано с инцидентом с Корниловым", - сказал Астраханцев.

Президиум генсовета "Единой России" объявил ряд взысканий руководителям местного и регионального отделения партии. Астраханцеву было объявлено взыскание в виде несоответствия занимаемой должности.

Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, 14 декабря в городском округе Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В его убийстве подозревается Корнилов. По данным следствия, Корнилов со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Корнилов избил знакомого, после чего задушил его.

Городская дума Переславля-Залесского приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Корнилова. Он был главой фракции "Единой России" в гордуме. Политсовет партии принял решение об исключении Корнилова из "Единой России".