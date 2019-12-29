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Кризис на Украине
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Путин и Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц

По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека, в Киеве заявили о получении 76 человек
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами, который состоялся в воскресенье в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Инициатором разговора Путина и Меркель выступил Берлин, добавили в Кремле.

В воскресенье в районе контрольного пункта въезда-выезда в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о получении 76 человек.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияКризис на Украине
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