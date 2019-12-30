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Кремль опубликует наиболее интересные кадры о работе Путина за 20 лет

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Кремль подготовил альбом архивных материалов к 20-летию с того момента, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России.

"Пресс-служба [Кремля] поработала, наше интернет-подразделение подготовило материал - альбом, который состоит из архивных фотографий, видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами за 20 лет", - рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, "сегодня в 18:00 откроется доступ на большом президентском сайте, это будет подразделение "Путин. 20 лет".

Представитель Кремля отметил, что в альбом включены "избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства, начиная именно с 31 декабря 1999 года". "Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видео-записи прошлых лет", - уточнил он. Песков заметил, что среди материалов "есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые [снимки и записи] публикуются впервые".

Песков пообещал, что в альбоме "много всего интересного". "Это и первое новогоднее обращение Путина, и первые зарубежные визиты, например, президенты России и Украины вместе в Севастополе отмечали день ВМФ, Пратика-ди-Маре (база ВВС в Италии), когда Путин договаривался с НАТО о создании Совета сотрудничества, как в Сочи Путин усаживал за стол переговоров руководство Грузии и Абхазии, как налаживалась жизнь в Чечне", - перечислил пресс-секретарь главы государства. Он уточнил, что "сейчас материалы доступны по 2004 включительно, в течение нескольких недель будут добавляться дополнительные годы".

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