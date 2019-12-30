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Обмен пленными в Донбассе
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Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе

В частности, стороны дали позитивную оценку состоявшемуся накануне обмену пленными

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал Саули Ниинистё о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности об итогах прошедшего в начале декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников. "Выражено удовлетворение развитием российско-финляндских отношений, характеризующихся регулярным политическим диалогом, взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, активными межведомственными и межрегиональными связями", - добавили в Кремле.

29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, в республики Донбасса были возвращены 124 человека, украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссияОбмен пленными в Донбассе
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