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МИД России напомнил послу США в Польше о том, кто развязал Вторую мировую войну

Ранее Джорджетт Мосбахер заявили, что Вторая мировая война якобы началась в результате сговора Гитлера и Сталина о разделе Польши
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МИД России в ответ на сообщение посла США в Польше Джорджетт Мосбахер в Twitter о том, что Вторая мировая война якобы началась в результате сговора Гитлера и Сталина о разделе Польши, напомнил, что истинной причиной конфликта стали договоренности западных стран с Гитлером в Мюнхене в 1938 году. Соответствующая серия сообщений размещена на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

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"Мы удивлены, что слышим такое от посла Соединенных Штатов, которые были нашими союзниками во Второй мировой. Кажется, посол США в Польше плохо учила историю в школе. Мы просто напомним некоторые факты", - отметили в МИД РФ.

В последующих записях министерства в Twitter указывается, что операция нацистской Германии по захвату Польши была подготовлена в соответствии с приказом от 10 апреля 1939 года, а потому пакт Риббентропа - Молотова, не мог стать причиной ее начала и начала всей Второй мировой войны. Кроме того, ранее "мюнхенские соглашения между нацистской Германией, Соединенным Королевством, Францией и Италией не только деформировали всю систему международных отношений, но и стали точкой отсчета завоевания и передела Европы".

Однако даже после этого, в апреле 1939 года, Советский Союз вновь предложил подписать всеобъемлющее соглашение о гарантиях безопасности, однако эта инициатива была отвергнута западными странами и государствами Прибалтики, которые категорически отказались от участия в каких-либо направленных против Германии планах. Наконец, указали в МИД РФ, военная мощь Германии была создана при участии таких американских компаний, как General Electric, Ford, General Motors, а пронацистский "Германо-американский союз" в довоенный период открыто выступал в поддержку Гитлера.

"Почему же тогда США ежегодно почти в полном одиночестве голосуют против резолюций ООН о борьбе с глорификацией нацизма?" - задались вопросом в российском внешнеполитическом ведомстве.

Борьба за историческую правду

В понедельник посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер написала о том, что причиной Второй мировой войны стал сговор Гитлера и Сталина, а "Польша была жертвой этого ужасного конфликта". В ответ на этот комментарий посольство РФ в Польше написало: "Уважаемая г-жа посол, вы серьезно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?"

До назначения послом в Польшу Мосбахер была владелицей косметической фирмы. На нынешнем посту она отметилась недипломатическим стилем лоббирования интересов американских фирм в Польше, а в официальных письмах неоднократно допускала ошибки в написании должностей и имен премьер-министра и других членов польского правительства.

Этот диалог в Twitter состоялся на фоне прочей реакции, последовавшей вслед за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент отметил также, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы".

Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" тогдашнего посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.

Теги
СШАРоссияПольша
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