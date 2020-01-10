Чижов не исключил, что власти ЕС вскоре займутся корректировкой стратегии отношений с РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил, что Евросоюз после смены руководства в ближайшее время займется корректировкой стратегии отношений с РФ, принятой в 2016 году. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".

"На нынешнем этапе в основе практической линии Евросоюза в отношениях с Россией лежит документ, принятый в марте 2016 года. Он известен как "пять принципов Могерини". Ситуация сейчас такова, что эти пять принципов уже становятся тормозом на пути нормализации наших отношений. Поэтому я не исключаю, что Евросоюз в ближайший период займется тем, что здесь обычно называют стратегическим обзором или выработкой какой-то скорректированной стратегии. Посмотрим, каково будет содержание, какое место в этом займет вопрос об отмене упомянутых рестрикционных решений (санкций - прим. ТАСС). Будем наблюдать", - сказал он.

Чижов отметил, что именно Евросоюз "должен найти выход из тупика в отношениях с Россией, в который он себя загнал". "Рассчитывать, что новые люди на 180 градусов развернут корабль под названием Евросоюз, было бы наивно. Стратегию развития ЕС, его взаимоотношения с внешним миром по большому счету определяют страны-члены. Это разные страны со своими приоритетами, с разными правительствами, между ними далеко не всегда благостные и беспроблемные отношения, что сказывается на общей позиции", - сказал постпред.

По его словам, в ЕС позиция в пользу нормализации находит поддержку не только со стороны Франции, президент которой Эмманюэль Макрон высказался за пересмотр отношений с Россией в сторону улучшения. "Таких голосов, несомненно, больше, чем один. А настроений еще больше, чем голосов, потому что далеко не все, кто разделяет эту точку зрения, готовы озвучивать ее публично, как президент Франции", - подчеркнул он.

Он отметил, что политика продления санкций ЕС в отношении России рано или поздно изменится, когда "найдется хотя бы одна страна, которая займет твердую позицию". "Рано или поздно они появятся, и, возможно, это будет не одна страна, а, скажем так, несколько", - добавил он. Пока же, подчеркнул Чижов, "не набралось критической массы политической воли, способной повернуть Евросоюз в правильном направлении".

В марте 2016 года ЕС принял пять принципов политики сообщества в отношении России, предполагающих полную реализацию минских соглашений, укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, укрепление устойчивости ЕС, в частности в сфере энергетической безопасности, развитие сотрудничества с РФ по конкретным векторам международной повестки дня и поддержку гражданского общества в РФ.